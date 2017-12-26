Житель Сосновоборска наладил частное производство хлеба

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26 декабря 2017, 19:37Общество
Можно ли найти на прилавках продукты пензенского производства и как сохранить малое предприятие, если оно не в областном центре, а в районе области? Примером успешной работы стала хлебопекарня в Сосновоборском районе. Сейчас в ней выпекают почти 1000 буханок в день. Предприятие практически сразу получило поддержку правительства области - грант в 300 тысяч рублей.
Примером успешного развития малого бизнеса в глубинке может поделиться семья Акчуриных. Она переехала в 2012 году из Тольятти в Сосновоборск, составила бизнес-план и сразу получила грант областного правительства. Сейчас на предприятии работают посменно 14 человек.
«С утра делаем пирожки, потом батоны. Замешиваем тесто, отстаиваем и готовим начинку. Зарплата зависит от отработанных смен», - рассказала пекарь Наталья Акимова.
Объем производства небольшой пекарни составляет почти 1000 буханок хлеба в день. Спрос, как замечают предприниматель и власти - устойчивый.
«На территории нашего района только одно такое частное предприятие. У них четыре автомобиля, и очень широкий ассортимент хлебобулочных изделий», - сказал глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.
Продукцию Сосновоборского района можно найти и в Пензе, но только на ярмарках сельхозпроизводителей. Наладить связи с торговыми сетями за пять лет, несмотря на многочисленные попытки, так и не получилось.
«Проблемы с реализацией в Пензе, супермаркеты с нами не работают, туда очень сложно пробиться, практически невозможно», - прокомментировал частный предприниматель Ренат Акчурин.
Тем не менее, предприниматель рассчитывает расширить производство - построить собственную мельницу, что снизит затраты на закупку сырья, и позволит увеличить объемы производства. Следовательно, и покупатели получат больше возможностей выбирать товары местных производителей.
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