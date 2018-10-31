В Пензенской области открыли первый юнармейский класс

Пензу с рабочим визитом посетил главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации. Генерал-полковник Олег Салюков приехал для того, чтобы открыть на базе гимназии №6 первый юнармейский класс. Он был создан по поручению министра обороны РФ.

Это событие стало знаковым для всего регионального движения. Гимназия №6 была выбрана не случайно, так как Олег Салюков - ее выпускник.

«Министр обороны, когда узнал, где я учился и какую школу окончил, спросил, есть ли там юнармейский класс, на что я ответил, что он отсутствует. И вот за полгода мы с Иваном Белозерцевым решили все вопросы, и открываем его», - рассказал он.

Ребята будут заниматься в специализированной юнармейской комнате. Взглянув на стену, школьники смогут вспомнить имена известных полководцев, клятву юнармейца или нормы ГТО. Учиться там будут порядка 20 детей. Их ждут уроки по различным военно-прикладным дисциплинам. Однако, как отмечают преподаватели, несмотря на специфику класса, ребята не должны забывать и про обычные уроки.

«Юнармейское движение - это не только военное воспитание, но и патриотическое. А любить Родину может каждый, кто хочет добра своему Отечеству и уважительно относится к истории своей страны», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего на данный момент в Пензе около 1200 юнармейцев. До конца 2018 года их должно стать в два раза больше. По словам руководителей движения, они теперь будут гораздо чаще приезжать в Пензе для того, чтобы проводить занятия со школьниками, организовывать встречи с ветеранами и действующими военными.