14 мая 2017, 15:08Политика В Пензенской области откроют «горячую линию» по профилактике ВИЧ Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа.

С 15 по 21 мая в региональном Управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Желающие получить консультацию могут обратиться по телефонам: 8-800-707-64-22 или 66-09-48 с 10.00 до 17.00 с понедельника по четверг и в пятницу с 10.00 до 15.45. Анонимность гарантирована.

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, в регионе более 2,5 тысяч человек живут с этим заболеванием.

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