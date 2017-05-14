В Пензенской области откроют «горячую линию» по профилактике ВИЧ

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14 мая 2017, 15:08Политика
Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа.
С 15 по 21 мая в региональном Управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Желающие получить консультацию могут обратиться по телефонам: 8-800-707-64-22 или 66-09-48 с 10.00 до 17.00 с понедельника по четверг и в пятницу с 10.00 до 15.45. Анонимность гарантирована.
По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, в регионе более 2,5 тысяч человек живут с этим заболеванием.
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