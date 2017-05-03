03 мая 2017, 16:06Общество В Пензенской области открыли «горячую линию» по клещевым инфекциям Специалисты проконсультируют пензенцев по вопросам профилактики клещевых инфекций. «Горячую линию» открыли в регионального управлении Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба управления, «горячая линия» будет работать до 15 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Все желающие получить консультацию и задать вопрос по теме профилактики клещевых инфекций, могут позвонить по номеру (8412) 66-09-48. Он работает с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 15.45 (перерыв - с 12.00 до 12.45).

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