В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов

В 2019 году в Пензенской области в рамках проекта «Старшее поколение» запланировано открыть 15 гериатрических кабинетов.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, кабинеты оснастят в соответствии с табелем. Они будут подчиняться геронтологическому центру, созданному в июле 2018 года на базе Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн. Специально для него врачи-неврологи прошли подготовку по оказанию помощи больным с болезнью Паркинсона.

По кустовому принципу первичную специализированную медико-санитарную помощь врачи-геронтологи будут оказывать в райцентрах и городе Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».