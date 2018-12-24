В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов

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24 декабря 2018, 17:06Общество
В 2019 году в Пензенской области в рамках проекта «Старшее поколение» запланировано открыть 15 гериатрических кабинетов.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, кабинеты оснастят в соответствии с табелем. Они будут подчиняться геронтологическому центру, созданному в июле 2018 года на базе Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн. Специально для него врачи-неврологи прошли подготовку по оказанию помощи больным с болезнью Паркинсона.
По кустовому принципу первичную специализированную медико-санитарную помощь врачи-геронтологи будут оказывать в райцентрах и городе Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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