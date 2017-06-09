12 июня 2017, 10:50Общество В Пензенской области откроется смена лагеря ПФО «Гвардеец-2» 13 июня в 10 часов утра в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения состоится открытие первой смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». В этом году лагерю исполняется пять лет.

Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе при поддержке Министерства обороны и ДОСААФ России. В лагере подростки проходят спортивную подготовку, изучают армейский быт, посещают учебные занятия по военным дисциплинам, строевой подготовке, стрельбе из боевого оружия, основам химической защиты, а также изучают воинские уставы. Кроме этого, подростки получают возможность увидеть современную военную технику и пообщаться с боевыми офицерами.



Для участников лагеря предусмотрена также культурная программа – экскурсии и знакомство с историческим наследием Нижегородской и Пензенской областей.

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