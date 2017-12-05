05 декабря 2017, 16:01Криминал В Пензенской области отец попал под статью за жестокое обращение с детьми В результате прокурорской проверки в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении отца двоих детей.

Согласно материалам дела, 32-летний мужчина не заботился о содержании двух своих несовершеннолетних сыновей, в их присутствии он вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.

«В состоянии опьянения он беспричинно кричал на детей, оскорблял их и систематически избивал, в том числе – за отказ идти в магазин за алкоголем», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

За неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми на мужчину завели уголовное дело, в полицию направлено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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