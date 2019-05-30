В Пензенской области отец избивал сына за плохое поведение - СКР

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30 мая 2019, 16:04Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в истязании сына.
По данным следствия, мужчина с марта по апрель истязал своего ребенка. Он бил его ремнем и руками. Отец объяснял это тем, что сын плохо вел себя в школе, и только таким образом он мог повлиять на его поведение.
«В настоящее время решается вопрос о помещении ребенка в Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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