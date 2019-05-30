В Пензенской области отец избивал сына за плохое поведение - СКР

В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в истязании сына.

По данным следствия, мужчина с марта по апрель истязал своего ребенка. Он бил его ремнем и руками. Отец объяснял это тем, что сын плохо вел себя в школе, и только таким образом он мог повлиять на его поведение.

«В настоящее время решается вопрос о помещении ребенка в Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».