В Пензенской области отец довел ребенка до комы

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30 марта 2018, 12:34Криминал
36-летнего жителя Пензенской области осудили за жестокое обращение с грудным ребенком.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мальчик жил в антисанитарных условиях, не получал правильного питания и не наблюдался у врачей. Из-за этого в конце 2017 года малыш впал в кому и попал в больницу, он был в истощенном состоянии.
В результате возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним и неисполнения родительских обязанностей. Ранее мать ребенка лишили родительских прав.
Отца ребенка также лишили родительских прав, малыша отправили в социальное учреждение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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