В Пензенской области отчима задержали за издевательства над ребенком

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26 октября 2017, 11:32Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении отчима, который истязал малолетнюю падчерицу.
Как установило следствие, мужчина систематически бил девочку, в том числе – ремнем и электрическим шнуром. Кроме того, он привязывал ее веревкой к кровати. Мотивировал свои действия воспитательными целями, якобы ребенок его не слушался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В настоящее время мужчина задержан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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