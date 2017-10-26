26 октября 2017, 11:32Криминал В Пензенской области отчима задержали за издевательства над ребенком В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении отчима, который истязал малолетнюю падчерицу.

Как установило следствие, мужчина систематически бил девочку, в том числе – ремнем и электрическим шнуром. Кроме того, он привязывал ее веревкой к кровати. Мотивировал свои действия воспитательными целями, якобы ребенок его не слушался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время мужчина задержан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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