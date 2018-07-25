25 июля 2018, 17:06Криминал

В Пензенской области отчим едва не убил ребенка топором

37-летнего жителя Пензенской области осудили за покушение на убийство маленького пасынка и ряд других преступлений.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером мужчина поссорился с сожительницей и угрожал ей топором, требуя отказаться от их совместной дочери. После этого глава семейства ударил своего пасынка головой о пол, кинул в него деревянный стул, а затем, схватив на кухне топор, затащил его в ванную комнату. Орудием он несколько раз ударил мальчика по голове. Убить ребенка мужчине все же не удалось, женщина вызвала «скорую» и полицейских.

В ходе расследования оказалось, что мужчина издевается над ребенком не в первый раз. С февраля прошлого года до марта 2018 года он систематически избивал ребенка в «воспитательных целях». Мальчик, запуганный отчимом, ничего не рассказывал матери.

Помимо этого, мужчина нашел взрычатку и хранил ее дома в шкафу.

В результате пензенцу назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штраф – 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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