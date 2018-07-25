В Пензенской области отчим едва не убил ребенка топором

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25 июля 2018, 17:06Криминал
37-летнего жителя Пензенской области осудили за покушение на убийство маленького пасынка и ряд других преступлений.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером мужчина поссорился с сожительницей и угрожал ей топором, требуя отказаться от их совместной дочери. После этого глава семейства ударил своего пасынка головой о пол, кинул в него деревянный стул, а затем, схватив на кухне топор, затащил его в ванную комнату. Орудием он несколько раз ударил мальчика по голове. Убить ребенка мужчине все же не удалось, женщина вызвала «скорую» и полицейских.
В ходе расследования оказалось, что мужчина издевается над ребенком не в первый раз. С февраля прошлого года до марта 2018 года он систематически избивал ребенка в «воспитательных целях». Мальчик, запуганный отчимом, ничего не рассказывал матери.
Помимо этого, мужчина нашел взрычатку и хранил ее дома в шкафу.
В результате пензенцу назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штраф – 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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