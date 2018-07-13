В Пензенской области от укусов клещей пострадали 1171 человек

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13 июля 2018, 17:39Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о случаях нападения клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей в медучреждения региона обратились 1171 человек, пострадавших от укусов, 324 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 12 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 659 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 87 из них.
Помимо этого, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, четыре — у жителей Каменского района, один – у жителей Нижнеломовского района, а также у девяти пензенцев и одного кузнечанина.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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