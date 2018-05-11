В Пензенской области от укусов клещей пострадали 107 человек

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11 мая 2018, 12:34Общество
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило о результатах мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, которые они переносят.
С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 107 человек, пострадавших от их укусов, 32 из них — дети до 14 лет. В больницах в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 10 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 75 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в пяти из них.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора,за январь-март были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Пензы. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года.
Кроме того, перед открытием сезона в летних оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха начались обработки территорий от клещей. На прошлой неделе было обработано шесть объектов общей площадью почти восемь гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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