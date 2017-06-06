В Пензенской области осужден мужчина, забивший таксиста

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06 июня 2017, 15:29Криминал
33-летний житель Сердобска Пензенской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области, незадолго до преступления мужчина освободился из тюрьмы.
14 февраля он встретил своего знакомого, работавшего таксистом, сел к нему в машину, где между ними разгорелся конфликт. Для выяснения отношений мужчины выехали на трассу «Сердобск-Пенза», где на обочине сердобчанин избил знакомого.
После этого мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных травм потерпевший скончался.
Суд приговорил его к 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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