06 июня 2017, 15:29Криминал В Пензенской области осужден мужчина, забивший таксиста 33-летний житель Сердобска Пензенской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области, незадолго до преступления мужчина освободился из тюрьмы.

14 февраля он встретил своего знакомого, работавшего таксистом, сел к нему в машину, где между ними разгорелся конфликт. Для выяснения отношений мужчины выехали на трассу «Сердобск-Пенза», где на обочине сердобчанин избил знакомого.

После этого мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных травм потерпевший скончался.

Суд приговорил его к 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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