В Пензенской области ОРВИ заболели 1970 человек

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1970 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 41,2%. Гриппом никто не заразился.

«В Пензе в течение 49 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 23,2, составив 945 случаев; показатель заболеваемости – 181,3 на 100 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».