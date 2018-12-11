В Пензенской области ОРВИ заболели 1970 человек

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11 декабря 2018, 14:36Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1970 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 41,2%. Гриппом никто не заразился.
«В Пензе в течение 49 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 23,2, составив 945 случаев; показатель заболеваемости – 181,3 на 100 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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