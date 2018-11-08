В Пензенской области ОРВИ заболели 1622 человека

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08 ноября 2018, 14:34Общество
Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области – ниже эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 1622 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 46,2%. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 39,6%. Гриппом никто не заразился.
«В Пензе в течение 44 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 709 случаев; 136,0 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах - ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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