В Пензенской области ОРВИ заболели 1120 человек

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15 января 2019, 12:34Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 60,8%.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1120 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые. Гриппом никто не заразился.
Всего в течение двух недель 2019 года заболеваемость ОРВИ детей составила 230,9 и 180,7 на 100 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 54,3-70,4%.
«В Пензе в течение второй недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями умеренная и составила 598 случаев; показатель - 114,7 на 100 тысяч населения», — добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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