В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек

Ниже эпидемиологического порога на 28,5%. Роспотребнадзор по Пензенской области озвучил данные по уровню заболеваемости в регионе ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 3367 случаев. Самые высокие показатели - в Кузнецком и Лопатинском районах.

«Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 229 случаев гриппа. Из них H1N1 - 92, А - 60, остальные - В. Среди заболевших - 71 ребенок», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

На прошлой неделе в 17 школах Пензы на карантин закрыли 36 классов, в районах региона - 29 классов в девяти образовательных учреждениях. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.