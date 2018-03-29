В Пензенской области организация заплатит за сорняки больше 1 млн руб

В Пензенской области оштрафовали арендатора земельных участков в Нижнеломовском районе. Оказалось, что его участок зарос сорняками.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия, организация арендовала земли в Нижнеломовском районе, но не проводила необходимые агротехнические и фитосанитарные мероприятия, из-за чего участки оказались покрытыми сорной травой, деревьями и кустарниками.

Нарушения выявили в ходе проверки, которую в августе 2017 года проводил инспектор Россельхознадзора.

Представителя компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Внести деньги нужно было в течение 60 дней, однако так никто не заплатил.

Специалист областного отдела государственного земельного надзора составил протокол о новом нарушении и направил дело в суд. Теперь организации придется выплатить не только 400 тысяч, но и еще 800 тысяч рублей. В общей сложности, компания потратит на штрафы 1,2 миллиона рублей.

Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».