В Пензенской области организация заплатит за сорняки больше 1 млн руб

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29 марта 2018, 10:33Общество
В Пензенской области оштрафовали арендатора земельных участков в Нижнеломовском районе. Оказалось, что его участок зарос сорняками.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия, организация арендовала земли в Нижнеломовском районе, но не проводила необходимые агротехнические и фитосанитарные мероприятия, из-за чего участки оказались покрытыми сорной травой, деревьями и кустарниками.
Нарушения выявили в ходе проверки, которую в августе 2017 года проводил инспектор Россельхознадзора.
Представителя компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Внести деньги нужно было в течение 60 дней, однако так никто не заплатил.
Специалист областного отдела государственного земельного надзора составил протокол о новом нарушении и направил дело в суд. Теперь организации придется выплатить не только 400 тысяч, но и еще 800 тысяч рублей. В общей сложности, компания потратит на штрафы 1,2 миллиона рублей.
Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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