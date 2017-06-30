В Пензенской области опрокинулся «Фольксваген Пассат», есть пострадавшие

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30 июня 2017, 11:04Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, на автодороге в селе Турдаки опрокинулся «Фольксваген Пассат».
В аварии пострадали несколько человек. О количестве и состоянии пострадавших неизвестно.
К устранению последствий ДТП привлекались два человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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