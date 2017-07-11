11 июля 2017, 10:05Происшествия В Пензенской области опрокинулась «Гранта» В Бессоновском районе Пензенской области опрокинулась отечественная легковушка.

Авария произошла в селе Проказна. Опрокинулось авто «Лада Гранта» . В ДТП пострадал один человек. О его состоянии неизвестно,

По информации пресс-службы ГУ МЧС Россиисообщает ИА «Пенза-Пресс». по Пензенской области, к устранению последствий аварии привлекались три человека спецтехника.

Происшествия

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