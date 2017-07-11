В Пензенской области опрокинулась «Гранта»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 июля 2017, 10:05Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области опрокинулась отечественная легковушка.
Авария произошла в селе Проказна. Опрокинулось авто «Лада Гранта» . В ДТП пострадал один человек. О его состоянии неизвестно,
По информации пресс-службы ГУ МЧС Россиисообщает ИА «Пенза-Пресс». по Пензенской области, к устранению последствий аварии привлекались три человека спецтехника.
11 июля 2017, 17:51Кузнечанина подозревают в избиении мужчины до смерти
11 июля 2017, 17:28Гришин прокомментировал идею заменить песок реагентом
11 июля 2017, 17:03Внуков пензенского красноармейца Павла Бизикова нашли
11 июля 2017, 16:29В Пензе для платных парковок нужны паркоматы - Гришин
11 июля 2017, 16:03Пензячке, получившей ожоги во время квеста, предстоит длительное лечение
11 июля 2017, 15:29В Пензенской области в моногородах создается современная инфраструктура – губернатор...
11 июля 2017, 15:08В Пензе «откапывают» закатанные в асфальт ливневки
11 июля 2017, 14:33По просьбам пензенцев в городе устанавливают новые детские площадки