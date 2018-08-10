В Пензенской области определят лучшего госслужащего

В регионе начался прием документов для участия в ежегодном конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области» (18+).

«К участию в конкурсе допускаются гражданские служащие, рекомендованные руководителями государственных органов, имеющие стаж гражданской службы не менее трех лет, не имеющие дисциплинарных взысканий за предшествующий год и изъявившие желание участвовать в конкурсе», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Узнать, какие документы требуются для участия в конкурсе и какие требования предъявляются, можно на официальном сайте правительства Пензенской области в разделе «Власть/Государственная служба/Конкурсы для государственных служащих». Вопросы можно задавать по телефонам: 55-28-14, 595-736.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».