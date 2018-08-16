В Пензенской области определились с планом мероприятий в Год театра

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16 августа 2018, 11:02Культура
По поручению губернатора Ивана Белозерцев в Пензенской области сформирован план мероприятий Года театра.
Члены оргкомитета утвердили порядка 30 предложений в план, которые касаются поддержки театров и самодеятельных студий, проведения фестивалей и организации гастролей, а также укрепления материально-технической базы учреждений культуры, сообщает пресс-центр облправительства.
Так, в Год театра планируется открыть тематический музей, провести «Театральный марафон», издать альбом «Театральная Пенза», организовать фестиваль-лабораторию современной драматургии «Из-под пера», организовать гастроли пензенских трупп по муниципальным учреждениям культуры области, а в Пензу привезти артистов из Санкт-Петербурга.
«В регионе богатая история развития театральной деятельности, не случайно Пензу называли театральной столицей российской провинции, наш город был третьим после Москвы и Петербурга. Сегодня пензенские коллективы с почетом встречают в России и за рубежом, артисты сохранили лучшие традиции и с успехом их приумножают. Жители региона любят театр, занимаются творчеством, у нас много талантливых детей, которых мы должны поддерживать, создавать условия для достойного художественно-эстетического воспитания», – отметил глава Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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