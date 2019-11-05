В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков

В Пензенской области действует региональная программа по обеспечению жильем медицинских работников, на эти цели направлено около 57 млн рублей. С ее помощью планируется решить кадровые проблемы в отрасли.

Программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области» разработана по инициативе губернатора Ивана Белозерцева и рассчитана на три года, действует она с 2019-го. Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 56725,9 тыс. рублей, из них большая часть средств заложена на текущий год - 50593,4 тыс. рублей.

Как отмечается в постановлении, наибольшую потребность в кадрах испытывают межрайонные больницы. Особо медучреждения нуждаются во врачах-анестезиологах-реаниматологах, кардиологах, неврологах, онкологах и др.

Для решения проблемы запланирован ряд мероприятий:

- предоставление госучреждениям здравоохранения субсидии на приобретение жилых помещений в собственность Пензенской области;

- включение их в специализированный жилищный фонд региона;

- предоставление жилья, включенного в специализированный фонд, по договорам найма участникам программы.

Напомним, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из семи направлений национального проекта «Здравоохранение», который инициирован президентом России Владимиром Путиным, пишет ИА «Пенза-Пресс».