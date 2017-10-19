19 октября 2017, 19:14Образование В Пензенской области около 4000 детей изучают робототехнику Снаряжение для юных Кулибиных. В Пензенской области закупили оборудование для воспитанников Центров дополнительного образования и школ, где занимаются робототехникой. В комплекты вошли базовые и ресурсные образовательные конструкторы, тренировочные поля, а также ноутбуки на сумму более четырех миллионов рублей.

Робото-пес если и не заменит настоящую сторожевую собаку, то уж точно сможет повеселить своих хозяев. Его юный инженер Ярослав Королев собрал всего за несколько часов. Робототехникой школьник занимается уже три года. Свое новое творение назвал «Пес Арчи».

«Звук издается из отверстия, лает он потому, что реагирует на датчик, а ездит при помощи моторов», - рассказал он.

Воспитанники областного Центра развития творчества детей и юношества первыми испытали новое робототехническое оборудование, которое появилось по программе «Развитие образования в Пензенской области». Всего в 2017 году наборы конструкторов, а также ноутбуки получили 12 организаций, где дети учатся собирать из деталей всевозможные механизмы и программировать.

«Занимаются свыше 50 детей в нашем объединении, которые специализируются в робототехнике», - сказал педагог дополнительного образования Центра детского творчества Кузнецка Виталий Мартышов.

Такие учебные площадки появились в рамках областного проекта «Образовательная робототехника». К его реализации приступили еще в 2010 году. Новые конструкторы появляются в школах, организациях допобразования и даже в детских садах почти каждый год. Сейчас робототехнику в Пензенской области изучают около четырех тысяч детей и подростков.

«Для того, чтобы дети уже понимали, что такое инженерные специальности, стремились к моделированию каких-то вещей, инновациям, у нас и работает этот региональный проект «Образовательная робототехника», он позволяет детям исследовать, изобретать модели, конструировать из различных наборов разные вещи», - пояснила ведущий специалист Министерства образования Пензенской области Светлана Митрофанова.

Сейчас юные техники и их преподаватели готовятся к предстоящим соревнованиям. В середине декабря в Пензе пройдет областной конкурс «Робофест» (0+). На нем инженеры-любители будут представлять свои проекты. Лучшие станут участниками всероссийского этапа.

Образование

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