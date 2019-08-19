В Пензенской области оценили ущерб, нанесенный засухой

19 августа на оперативном совещании в правительстве Пензенской области министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков рассказал о ходе уборочной кампании в регионе.

По словам министра, в этом году общая посевная площадь составила 1 млн 419 тыс. га - на 37 тыс. больше, чем в 2018-м.

«В текущем году прогнозируем валовый сбор зерновых и зернобобовых в объеме 1 млн 750 тыс. тонн, масличных культур – 400 тыс. тонн, сахарной свеклы – 2 млн тонн, картофеля – 475 тыс. тонн, овощей – 148 тыс. тонн», - сообщил Андрей Бурлаков.

Он напомнил о том, что, по решению губернатора Ивана Белозерцева, в регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями был введен режим ЧС. В ведомстве провели оценку причиненного сельхозпредприятиям ущерба.

«Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 68,2 тыс. гектаров, общий ущерб оценивается в 500 млн рублей. Все данные по причиненному ущербу были переданы в Минсельхоз России. На сегодняшний день документы оценивают эксперты. Ситуация находится под нашим контролем. Ожидаем, что, как и в прошлом году, нашим сельхозпроизводителям из чрезвычайного фонда будет выплачено частичное возмещение», - отметил министр.

Он добавил, что, несмотря на гибель сельхозкультур, в регионе ожидается неплохой урожай: в прошлом году было собрано 1 млн 840 тыс. тонн, в этом предполагается собрать 1 млн 750 тыс. тонн.

«На сегодняшний день обмолочено 439 тыс. га, это 58% от всей площади посева зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн 111 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 25,3 центнеров с гектара. По озимым культурам уборка практически завершена – свыше 90%, средняя урожайность – 24 центнера с гектара. По ячменю также уборка идет к завершению – 71%, урожайность – 26 центнеров с гектара. Начали убирать яровую пшеницу – 30%, урожайность – 27 центнеров с гектара», - сообщил Андрей Бурлаков.

Предполагается, что основной этап уборки урожая в регионе будет завершен в течение 12 дней.

Министр также сообщил о том, как Пензенская область выглядит в сравнении с другими регионами ПФО.

«В округе на сегодняшний день обмолочено 30%, у нас – 58%. По темпам уборки мы идем практически на одном уровне с Саратовской областью, остальные регионы существенно опережаем. По урожайности мы идем на третьем месте и рассчитываем, что по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур мы эту позицию сохраним», - отметил он.

Андрей Бурлаков также сообщил о том, что в регионе выросло качество зерна, при этом цены остаются на уровне прошлого года.

«По вводу в оборот неиспользуемых земель – в текущем году планируется ввести 36 тыс. гектаров. Лидерами являются Мокшанский, Нижнеломовский, Пачелмский районы. По завершении текущего сезона работ мы ожидаем, что план будет выполнен в полном объеме», - добавил министр.

Губернатор призвал в течение двух месяцев обновить данные по бесхозным землям, проанализировать ситуацию по всем районам.

«Часто бывает, что приезжаешь в населенный пункт, смотришь – земля бесхозная. Спрашиваешь, почему. Отвечают, что она принадлежит предпринимателю, и он ее уже лет 10 не обрабатывает. Почему тогда земля по решению суда не изымается в муниципальную собственность, не сдается в аренду или не продается тем, кто будет ее обрабатывать?» - отметил глава региона.

Также Иван Белозерцев потребовал стопроцентного выполнения индикативных показателей для Пензенской области в этом году. Министр отметил, что данная информация доведена до аграриев, пишет ИА «Пенза-Пресс».