В Пензенской области объявили неделю борьбы с инсультом

В Пензенской области стартовала неделя борьбы с инсультом. Врачи бьют тревогу: к этому недугу предрасположен каждый пятый житель России. Также статистика говорит о том, что инсульт молодеет. Чтобы предупредить об опасности врачи организовали выездные консультационные пункты. В них любой желающий может проверить уровень сахара в крови, артериальное давление и узнать свой вес.

Прийти в бассейн и заодно узнать уровень сахара, холестерина, вес, артериальное давление и получить совет от врача - настоящая удача. А, например, для родителей, которые ждут детей с занятий по плаванию, повод задуматься о том, как изменить режим дня, питания и каким видом спорта начать заниматься. Пензенский областной центр медицинской профилактики в бассейне «Дельфин» организуют прием впервые.

«Я считаю, что это необходимо для населения, которое не всегда может сходить в поликлинику», - отметила жительница села Засечное Светлана Митрошина.

Такая выездная акция - одна из завершающих на этой неделе и приурочена к всемирному дню борьбы с инсультом. Впрочем, как говорят медики, в широкие массы своим коллективом они выходят регулярно. Единовременно такие пункты уже организовывали и в областной библиотеке и на городских праздниках под открытым небом.

«Мы хотим, чтобы каждый человек понимал, что 65% здоровья зависит конкретно от них самих», - сказала заведующая отделом Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Предостережением становится уже сама статистика: недуг стремительно молодеет, на людей до 35 лет приходится 10% инсультов, а вообще в России к нему предрасположен каждый пятый. Инсульт нарушает систему кровообращения в головном мозге, клетки отмирают. Если не оказать помощь в первые 4,5 часа с момента появления симптомов, в лучшем случае, больной останется инвалидом. Памятка для каждого: если человек не может улыбнуться, поднять обе руки одновременно, разборчиво говорить - это может быть сигналом инсульта. Одно из главных спасений - физическая активность.

«Население активно занимается спортом. Люди разного возраста с удовольствием плавают», - заметила начальник отдела по спортивно-массовой работе бассейна в селе Засечное Светлана Царуш.

Любови Симаковой – 62 года. Показатели глюкозы и холестерина у нее оказались в норме. Немного повышенное давление женщина сама объяснила волнением перед людьми в белых халатах, в бассейне женщина - постоянный посетитель, информацию о том, что в фойе можно будет пройти обследование и получить консультацию от медиков узнала из объявления на прошлой неделе, назначенного дня женщина ждала с нетерпением.

«Это очень удобно и быстро», - подчеркнула она.

Подкрепляют заботу о здоровье организаторы талоном на бесплатное посещение бассейна. У нашей героини оно стояло в оздоровительном графике, конечно же, на этот же день, так что приятный бонус был кстати. Женщина отметила, что от таких физических нагрузок улучшается настроение. Медики говорят, что эта деталь тоже один из ключевых факторов крепкого здоровья.