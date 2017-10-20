В Пензенской области обсудили организацию Дня народного единства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 октября 2017, 13:02Общество
Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел видеоконференцию с главами администраций городских округов и муниципальных районов региона.
«Участники обсуждали взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и районных периодических изданий, а также организацию проведения на территории районов праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства», - сообщает пресс-центр областного правительства.
Также во время видеоконференции рассматривались вопросы участия некоммерческих организаций в конкурсе грантов, проводимом правительством региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 октября 2017, 19:59В Пензенской области снизилось количество ДТП
20 октября 2017, 19:57Юные пензенцы зарегистрировались на портале госуслуг
20 октября 2017, 19:54Пензенцы смогут увидеть события Русской революции
20 октября 2017, 19:48В Кузнецке планируют привить от гриппа 3000 детей
20 октября 2017, 19:48Пензенский писатель выпустит «Конституцию Апокалипсиса»
20 октября 2017, 19:28Из Пензы на службу отправились 60 новобранцев
20 октября 2017, 19:21В Пензе предложили ужесточить критерии отбора воспитателей и нянь
20 октября 2017, 17:59Суд подтвердил сговор администрации Городищенского района с застройщиками