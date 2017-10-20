20 октября 2017, 13:02Общество В Пензенской области обсудили организацию Дня народного единства Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел видеоконференцию с главами администраций городских округов и муниципальных районов региона.

«Участники обсуждали взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и районных периодических изданий, а также организацию проведения на территории районов праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства», - сообщает пресс-центр областного правительства.

Также во время видеоконференции рассматривались вопросы участия некоммерческих организаций в конкурсе грантов, проводимом правительством региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/19/19334901