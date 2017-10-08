В Пензенской области обнаружили животных, ранее не обитавших в регионе

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08 октября 2017, 14:35Общество
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» Пензенской области в 2017 году изучали больше сотни специалистов. Ученые и биологи исследовали состояние почвы, растительности и животного мира.
«У нас сейчас прошла масса мероприятий с волонтерами - нам помогали расчищать экологическую тропу. Также у нас проходят занятия с детьми, где мы рассказываем им, как нужно относиться к окружающей среде», - рассказала пресс-секретарь государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.
В год экологии сотрудникам заповедника удалось обнаружить новые виды животных, которые ранее не обитали на территории Пензенской области. Ученые исследовали их влияние на растительный мир региона.
Кроме того, в течение года сотрудники лесостепи неоднократно проводили экологические акции и сумели совместно с волонтерами ликвидировать крупные свалки мусора.
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