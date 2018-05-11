В Пензенской области обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд

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11 мая 2018, 19:02Происшествия
На территории села Саловка Пензенской области обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Осколочный снаряд советских времен несколько лет провел в земле и мог сдетонировать в любой момент. На место выехали сотрудники Росгвардии.
Во время прогулки жители села Саловка обнаружили в песке и глине кусок ржавого металла, по форме напоминающий артиллерийский снаряд. Исследовать находку не стали и сразу обратились к правоохранителям, этим и спасли себе жизни. 85-миллиметровый осколочный снаряд мог разорваться в любую минуту.
Территорию вокруг подозрительного предмета оцепили полицейские. Взрывотехники Росгвардии обнаружили следы прохождения снаряда через канал орудия. Это значит, что в свое время после выстрела он не разорвался и несколько десятков лет пролежал на земле.
По словам сотрудников Росгвардии, снаряд был полностью уничтожен, никто не пострадал.
Такие находки - не редкость для региона. В годы Великой Отечественной войны на пензенских предприятиях производились различные боеприпасы. Так, в 2017 году в Пензенском районе обнаружили минометный снаряд. Его взрывотехники также обезвредили на месте.
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