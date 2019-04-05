В Пензенской области обнаружили 11 бешеных кошек

В Пензенской области за три месяца обнаружили 15 случаев бешенства животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что 11 случаев было замечено у кошек.

Из них по два больных зверя обнаружили в Сердобском, Земетчинском и Колышлейском районах, еще три – в Пензе.

В ведомстве напомнили, что на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации по бешенству возрастает угроза возникновения этого заболевания у человека.

Чтобы избежать заражения, нужно следовать нескольким правилам: не кормить бездомных животных с рук и не гладить их, делать питомцам прививки, срочно обращаться за медицинской помощью, если животное укусило, а также после любого контакта с неизвестным зверем.

«В 2018 году эпизоотологическая ситуация по бешенству в Пензенской области была напряженной – начался рост заболеваемости после спада в прошлые годы. Количество зарегистрированных случаев гидрофобии выросло почти в два с половиной раза», - добавили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».