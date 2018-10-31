В Пензенской области обнародовали заболеваемость ОРВИ

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31 октября 2018, 17:39Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидимологического порога на 49,5%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области 1760 человек заболели ОРВИ. Грипп зарегистрирован не был. Больше всего болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре — 37%.
«В Пензе в течение 43 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 27,2%, составив 842 случая; показатель – 161,5 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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