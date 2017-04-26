В Пензенской области обеспечат безопасность граждан на майские праздники

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26 апреля 2017, 19:41Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совместное заседание областной антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба. Представители силовых ведомств и специальных служб обсудили обеспечение безопасности жителей региона во время майских праздников.
Губернатор обратил внимание собравшихся на возросшую по всему миру активность террористов и участившиеся случаи террористических актов. Не избежала этого и Россия.
«3 апреля 2017 года произошел поражающий своей жестокостью террористический акт в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 15 и пострадали более 70 человек. В марте-апреле исламскими фундаменталистами были совершены нападения на воинскую часть Росгвардии в Чеченской республике», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы в Пензенской области майские праздники прошли без чрезвычайных ситуаций. Он также отметил, что в регионе будет предпринят комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности во время подготовки и празднования 1 Мая и Дня Победы.
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