30 ноября 2017, 19:39Общество В Пензенской области новые виды господдержки начнут действовать с 1 января Новые виды государственной поддержки семьи сегодня обсуждают пензенские медики, социальные работники и, безусловно, сами родители. Планы уже озвучили на самом высоком уровне. Предполагается, что они затронут практически каждую семью - многодетную или только ожидающую первого ребенка.

Гульнара Багапова - одна из тех, кого может коснуться масштабная реформа мер поддержки семьи, которую озвучил президент России. Ожидается, что действовать нововведения начнут с 1 января 2018 года.

«Мне мама рассказывала о том, что будут платить пособие по 10 тысяч, ну, прекрасно», - отметила жительница Пензы Гульнара Багапова.

Сейчас известно, что меры примут в трех направлениях: выплата нового вида пособий, программа материнского капитала и улучшение жилищных условий. Предполагается, что дополнительные ежемесячные пособия теперь будут выплачивать при рождении ребенка и до полутора лет. Размеры выплат в среднем по регионам уже посчитаны - это порядка 10 тысяч рублей. Пензенские мамы новость о том, какие перемены их ожидают, восприняли положительно.

Кроме основных социальных выплат, остается материнский капитал. Уже зарекомендовавшую себя программу, которая действует на протяжении 11 лет, предполагается продлить. Она должна была завершиться в конце 2018-го, но срок передвинули на 2021 год. Шире стали и возможности применения этого, до сих пор самого весомого вида поддержки. Сейчас средства можно использовать на улучшение жилищных условий, обучение детей, либо пенсию мамы. В дальнейшем планируется, что особо нуждающиеся семьи смогут получать материнский капитал как ежемесячное пособие, или направить эти средства на оплату детских садов, продолжения образования мамы.

«Этот шаг президента говорит о том, что стимулирование рождаемости начинается не со второго ребенка, а с первого», - сказал депутат государственной думы России Леонид Левин.

Третье направление - это специальная программа ипотечного кредитования. Планируется, что процентную ставку будет возможно субсидировать на 6% уже с 1 января. Эта мера будет действовать в течение трех лет с даты выдачи кредита, если рождается второй ребенок, 5% - если третий. А это значит, что каждое звено, начиная от тех, кто ждет первого ребенка, заканчивая многодетными родителями, получит ту или иную поддержку.

Общество

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