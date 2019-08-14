В Пензенской области незаконно оштрафовали лесника

Как сообщили в пресс-службе районного суда, мужчина был мастером леса в Белинском лесничестве. Он занимался пресечением нарушений на вверенных ему участках. В ноябре 2017 года и январе 2018-го он составил ложные протоколы на одного из лесорубов. Он обвинил его в том, что тот якобы не очистил от порубочных остатков лесосеку.

Мужчина самостоятельно расписался за «нарушителя» и отправил документы в региональный минлесхоз. В результате лесоруб ни за что получил три штрафа на общую сумму 2800 рублей, добавили в пресс-службе Белинского районного суда.

Мастеру леса назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства, пишет ИА «Пенза-Пресс».