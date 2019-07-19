В Пензенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП

Один человек погиб и четверо госпитализированы с различными травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий в Лопатинском и Земетчинском районах. В одном из случаев транспортным средством управлял несовершеннолетний.

В селе Николаевка Лопатинского района не поделили дорогу легковушка и мотоцикл. «Ладой» управлял мужчина 1968 года рождения, мотоциклом - 15-летний юноша. Он и его пассажир получили травмы и были госпитализированы. Экспертам предстоит установить, как несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства.

«Управление мототранспортными средствами допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, обращаемся с просьбой принять все необходимые меры по недопущению фактов самовольного управления такими транспортными средствами среди несовершеннолетних», - сказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

В другом ДТП, в Земетчинском районе, не удалось жертв избежать. На 17-м километре автодороги «10-ый Октябрь-Никитовка» водитель легковушки 1990 года рождения не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В машине находились три человека.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ», мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир «ВАЗ» 1999 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение», - рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

По фактам двух дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. Специалистам предстоит установить обстоятельства и виновника каждой аварии.