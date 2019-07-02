В Пензенской области нелегал хотел подкупить полицейского

Установлено, что утром 13 марта сотрудники ГИБДД остановили машину под управлением 30-летнего мужчины. Во время проверки документов выяснилось, что все, кто находился в авто, - иностранцы. У них были нарушения в документах, разрешающих пребывать на территории России.

Людей доставили в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Мокшанскому району. Водитель решил избежать наказания и положил на стол полицейскому сверток бумаги с 16 тысячами рублей. Однако мужчина от денег отказался, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В результате иностранца осудили, ему назначили штраф 120 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».