21 ноября 2018, 15:37Общество

В Пензенской области неизвестные вырубили деревья более чем на 4 млн руб

В Пензенской области сотрудники регионального минлесхоза обнаружили крупные незаконные рубки деревьев.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в Мачимском участковом лесничестве было срублено 39 сосен. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Также нарушение было выявлено в Белинском районе. В пределах Бединско-Аргамаковского участкового лесничества немизвестные незаконно вырубили деревья клена и ясеня на 4 миллиона 147 тысяч 500 рублей.

Сотрудники минлесхоза передали данные о нарушениях полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2587/

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