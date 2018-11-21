В Пензенской области неизвестные вырубили деревья более чем на 4 млн руб

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21 ноября 2018, 15:37Общество
В Пензенской области сотрудники регионального минлесхоза обнаружили крупные незаконные рубки деревьев.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в Мачимском участковом лесничестве было срублено 39 сосен. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
Также нарушение было выявлено в Белинском районе. В пределах Бединско-Аргамаковского участкового лесничества немизвестные незаконно вырубили деревья клена и ясеня на 4 миллиона 147 тысяч 500 рублей.
Сотрудники минлесхоза передали данные о нарушениях полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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