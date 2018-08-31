В Пензенской области неизвестные осквернили могилы

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31 августа 2018, 17:59Криминал
В Пензенской области разыскивают людей, который могут быть причастны к осквернению могил на кладбище в Нижнеломовском районе.
Как сообщает облпрокуратура, в июне обнаружили, что повреждены пять памятников на могилах. Неизвестные разрисовали их краской.
По факту осквернения мест захоронений возбудили уголовное дело. Прокуратура сообщает, что осуществляет контроль за ходом расследования.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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