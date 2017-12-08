10 декабря 2017, 17:09Общество В Пензенской области не ожидается повышения цен на продукты До Нового года осталось всего три недели, и самое время подумать о том, что ставить на стол. Многие пензенцы беспокоятся, не взлетят ли к 31 декабря цены на основные продукты. Глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков успокоил - стоимость продуктов питания останется прежней.

«Мы не прогнозируем роста цен по каким-либо направлениям продуктов. Наоборот, видим, что по ряду продуктов идет снижение. Это, конечно, радует потребителя, но, к сожалению, огорчает производителей. Мы видим снижение цен на овощную группу, картофель, урожай не плохой. И у нас, и за пределами области, существенно подешевел сахар», - рассказал Андрей Бурлаков.

Министр также отметил, что на фоне дешевеющего зерна вряд ли изменится стоимость хлебобулочных изделий. В среднем по уровню цен на продукты ежедневного спроса Пензенская область занимает 81 место из 85 — это один из самых низких показателей в России. Такая же ситуация - и по Приволжскому федеральному округу.

Общество

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