В Пензенской области не нашли завышения тарифов на вывоз мусора

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2019, 16:36Общество
В Пензенской области проверили тарифы региональных операторов на вывоз мусора.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в первом квартале завышения тарифов на вывоз мусора не было.
Нарушения были выявлены в другом. Так, экспертные заключения о размере тарифов оформлялись с отступлением от правил регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, допускались случаи некорректного и неполного отражения в них значимой информации.
В связи с этим, начальнику управления по регулированию тарифов и энергосбережению области внесли представление. В настоящее время акт находится на рассмотрении.
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал о том, что в Пензенской области и ряде других регионовтариф на вывоз мусора установили с нарушениями и его будут снижать. Но этого не произойдет. В пресс-службе прокуратуры добавили, что нарушения, которые выявили в результате проверки, не являются основанием для пересмотра тарифов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2019, 19:26Пензенские инвалиды опробуют новые виды спорта
18 апреля 2019, 19:21В Кузнецке готовятся к работам по благоустройству центра города
18 апреля 2019, 19:18Пензенские школьники борются за победу на слете юных краеведов
18 апреля 2019, 19:12В Пензе прозвучит классическая литургическая месса под ритмы танго
18 апреля 2019, 19:07Волонтеры помогают пензенцам подготовиться к майским праздникам
18 апреля 2019, 19:03Губернатор осмотрел уникальную экспозицию «Добропоезда»
18 апреля 2019, 17:59В Пензенской области 12 управляек начисляли двойную плату за ТКО
18 апреля 2019, 17:37Стали известны личности пострадавших в страшном ДТП под Мокшаном