В Пензенской области не нашли завышения тарифов на вывоз мусора

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в первом квартале завышения тарифов на вывоз мусора не было.

Нарушения были выявлены в другом. Так, экспертные заключения о размере тарифов оформлялись с отступлением от правил регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, допускались случаи некорректного и неполного отражения в них значимой информации.

В связи с этим, начальнику управления по регулированию тарифов и энергосбережению области внесли представление. В настоящее время акт находится на рассмотрении.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал о том, что в Пензенской области и ряде других регионовтариф на вывоз мусора установили с нарушениями и его будут снижать. Но этого не произойдет. В пресс-службе прокуратуры добавили, что нарушения, которые выявили в результате проверки, не являются основанием для пересмотра тарифов, пишет ИА «Пенза-Пресс».