В Пензенской области не исключают вторую волну паводка

На сегодняшний день в Пензенской области от паводка пострадали 19 населенных пунктов в десяти районах. В шести из них был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Бороться со стихией пензенским спасателям помогали коллеги из Самарской области. В областном правительстве подвели предварительные итоги весеннего половодья.

В Пензенской области не исключают возникновения второй волны паводка. Всем службам глава региона в ходе совещания рекомендовал быть в полной боевой готовности. Несмотря на то, что уровень воды в реках стал незначительно, но понижаться, еще далеко не вся вода ушла.

«На Атмисе еще уровень критический, он понижается, но слабо. Вода еще не вся пришла, ее много. Ей некуда деваться, она стекает в овраги, низины, реки. Поэтому, думаю, на Суре пик еще не прошел, фиксируется подъем, несмотря на то, что идет похолодание», - рассказала начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

От стихии пострадали 19 населенных пунктов в десяти муниципальных образованиях. В сотни домов зашла вода, семьи были вынуждены эвакуироваться. Для борьбы с паводком были привлечены силы спасателей из Самарской области.

«Для ликвидации паводка привлечено 474 человека, это сотрудники главного управления МЧС, областного ППСЦ и другие. Привлекались два беспилотных аппарата. Всего 80 единиц техники. В Сердобский и Нижнеломовский район приехали спасатели Волжского спасательного центра - 80 человек», - прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Иван Белозерцев поручил, где это возможно, начать оценивать нанесенный стихией ущерб. После анализа пострадавшим будет выделена материальная помощь на восстановление домовладений. Вопрос с размером компенсацией будет решаться в каждом случае индивидуально.

«Там, где вода ушла необходимо, чтобы комиссии, которые созданы в муниципальных образованиях, реально проанализировали положение дел по домовладениям, постройкам, где постройки были снесены, безусловно, правительством Пензенской области будет оказана материальная помощь», - сказал губернатор.

Также необходимо обеспечить жителей специальными средствами для просушивания домов, чтобы они могли как можно быстрее вернуться в свои жилища.