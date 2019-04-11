В Пензенской области не будет сильного паводка

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11 апреля 2019, 19:14Общество
На территории Пензенского региона не будет масштабного половодья. Об этом заявили на заседании межведомственной паводковой комиссии при областном правительстве. Сейчас на реках области наблюдается лишь незначительный подъем уровня воды.
Несмотря на обильные январские снегопады, сильного весеннего половодья в Пензенской области не будет. В населенных пунктах уже растаяли сугробы. Снег остался, пожалуй, только в оврагах и в лесу. Минувшей зимой земля не успела промерзнуть, поэтому талая вода ушла в почву. Однако угроза локальных подтоплений все еще сохраняется в нескольких районах региона, среди которых - Сердобский.
«За неделю прибавилось порядка 13 сантиметров. Люди на посту снимают показания два раза в сутки. Критическая отметка - три с половиной метра, когда мы выходим на круглосуточное дежурство и начинаем плановую эвакуацию населения», - рассказал заместитель главы администрации Сердобского района Сергей Варламов.
Однако неоправдавшийся паводковый прогноз привел к тому, что в Сурском водохранилище снизился уровень воды. Эта ситуация вызывает у специалистов серьезные опасения.
«Сейчас основная задача - собирать все, что приходит и работать только на санитарном сбросе, поэтому процесс накопления воды растянется на долгое время», - прокомментировал директор Сурского водохранилища Валерий Парамонов.
Сброс на гидроузле сейчас составляет лишь 19 кубометров в секунду. Вероятнее всего, на заполнение водохранилища уйдет больше месяца.
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