В Пензенской области назвали средний возраст женщин, впервые ставших мамами

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21 ноября 2019, 10:01Общество
В Пензенской области за год первенцы родились* у 4567 женщин. Большинство стало мамами в возрасте 20-29 лет. Это 70,2% от всех рожениц, сообщает Пензастат.
У 4852 жительниц региона родились вторые дети, у 1422 – третьи. Четвертый малыш появился у 360 женщин, пятый – у 265.
При этом родившихся мальчиков больше, чем девочек. И такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2018 году появилось 5833 сыновей, это на 199 человек больше, чем девочек.
«С 2008 года по настоящее время на территории Пензенской области доля детей в возрасте 0-15 лет возросла с 14% до 16%», - отмечают в органе государственной статистики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
*-все данные - за 2018 год.
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