В Пензенской области назвали средний возраст сельских женщин

В Пензенской области в селах живут* 218,2 тыс. женщин, это 16,6: от общего числа жителей региона.

Как сообщает орган гостатистики, было подсчитано, что средний возраст селянки – 46,6 лет.

На начало 2019 года в селах Пензенской области проживали 43,6% женщин трудоспособного возраста, 41,9% – от 55 лет и старше, 14,5% – от ноля до 15 лет.

«В России государственная политика в отношении жительниц малых городов и деревень в первую очередь направлена на повышение социального и правового статуса женщин, которые зачастую в непростых деревенских условиях берут на себя роль стержня семьи, принимают важные для семьи решения и выполняют большинство хозяйственных обязанностей», - отмечает начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева, пишет ИА «Пенза-Пресс».

*-данные на 1 января 2019 года.