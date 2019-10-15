В Пензенской области назвали средний возраст сельских женщин

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15 октября 2019, 17:39Общество
В Пензенской области в селах живут* 218,2 тыс. женщин, это 16,6: от общего числа жителей региона.
Как сообщает орган гостатистики, было подсчитано, что средний возраст селянки – 46,6 лет.
На начало 2019 года в селах Пензенской области проживали 43,6% женщин трудоспособного возраста, 41,9% – от 55 лет и старше, 14,5% – от ноля до 15 лет.
«В России государственная политика в отношении жительниц малых городов и деревень в первую очередь направлена на повышение социального и правового статуса женщин, которые зачастую в непростых деревенских условиях берут на себя роль стержня семьи, принимают важные для семьи решения и выполняют большинство хозяйственных обязанностей», - отмечает начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева, пишет ИА «Пенза-Пресс».
*-данные на 1 января 2019 года.
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