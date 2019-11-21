В Пензенской области назвали предварительные итоги сбора урожая

21 ноября 2019, 10:32Бизнесновости

В Пензенской области по данным на 1 ноября собрали 1912,9 тыс. т зерна, в том числе кукурузы на зерно, 2273 тыс. т свеклы сахарной, 468,4 тыс. т подсолнечника, 443,5 тыс. т картофеля, 145,1 тыс. т овощей.