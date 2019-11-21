21 ноября 2019, 10:32Бизнесновости

В Пензенской области назвали предварительные итоги сбора урожая

В Пензенской области по данным на 1 ноября собрали 1912,9 тыс. т зерна, в том числе кукурузы на зерно, 2273 тыс. т свеклы сахарной, 468,4 тыс. т подсолнечника, 443,5 тыс. т картофеля, 145,1 тыс. т овощей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 36,6% получено больше свеклы, подсолнечника – на 32,9%, овощей – на 10,1%, картофеля – на 8%, зерна – на 6,9%, сообщает Пензастат.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 25 ц с га, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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