28 июня 2017, 11:31Общество В Пензенской области назвали лучшего рыбака в УФСИН В Пензенской области впервые состоялись открытые соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку среди сотрудников УФСИН. Турнир посвящен памяти бывшего сотрудника отдела специального назначения, кандидата в мастера спорта Александра Павлова.

В Бессоновском районе собрались представители всех исправительных учреждений региона. Борьбу за призовые места в трех возрастных категориях вели 36 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На церемонии открытия присутствовал отец Александра Валерий Павлов. Он поблагодарил организаторов и пожелал участникам "ни хвоста, ни чешуи".

Состязания проходили в один тур продолжительностью два с половиной часа. Лов рыбы происходил на удочку с одним крючком. Каждый участник занял индивидуальный сектор в соответствии с жеребьевкой.

В общем зачете лидировала команда ИК-8, вторыми стали бойцы отдела специального назначения, бронзовые медали выиграли представители ИК-1.

В личном первенстве среди мужчин победу одержал Евгений Кривулин из ИК-8, среди женщин лучший результат показала Наталья Миронова из ИК-5.

«Соревнования планируется проводить каждый год», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Пензенской области.