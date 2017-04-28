В Пензенской области назначены 3 мировых судьи

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28 апреля 2017, 14:04Общество
28 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области утвердили в должности троих мировых судей.
Докладчиком выступил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Торгашин Илья Михайлович был назначен мировым судьей судебного участка №1 Колышлейского района сроком на три года.
Беликова Александра Анатольевна с 1 июля 2017 года приступит к работе в должности мирового судьи судебного участка в границах Сосновоборского района сторок на пять лет .
С 1 августа мировым судьей судебного участка №2 Мокшанского района сроком на пять лет назначен Челноков Михаил Юрьевич.
Законопрокт был принят депутатами Законодательного Собрания региона единогласно.
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