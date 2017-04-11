В Пензенской области наступает пожароопасный сезон

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11 апреля 2017, 12:02Общество
Начало пожароопасного периода в восточной части Пензенского региона ожидается во второй декаде апреля, в Пензенском и Городищенском районах - в мае. На совещании с главами администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений губернатор Иван Белозерцев призвал готовиться к предупреждению и ликвидации природных пожаров заранее.
В зонах повышенного риска могут оказаться около 100 населенных пунктов в Кузнецком, Земетченском, Сосновоборском и Пензенском районах. Там проживают более 50 тысяч человек. Хотя пожароопасный период еще не наступил, по словам начальника областного управления МЧС Сергея Козлова, с начала весны зафиксировано уже немало возгораний.
«8 апреля только за сутки зарегистрировано 29 загораний. Для тушения пожаров привлекалось огромное количество подразделений. Горит не только сельская местность. Поселок Заря у нас вызывает огромную озабоченность, в районе горзеленхоза», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
В случае угрозы на территории региона готовы развернуть 100 пунктов временного размещения, которые смогут вместить около 30 тысяч человек.
Иван Белозерцев поручил тщательнее проводить профилактическую работу с населением, а также проверить квалификацию водителей спецтехники и техническое состояние машин.
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