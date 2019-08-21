В Пензенской области нашли новое место гнездования редкой хищной птицы

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21 августа 2019, 15:06Общество
В региональном минлесхозе сообщили о том, что сотрудники ведомства совместно с ведущим орнитологом Вячеславом Фроловым обнаружили новое место гнездования птицы-хищника скопы, занесенной в Красную книгу РФ.
По информации министерства, птицу нашли в окрестностях одного из сел в Пензенском районе. Согласно оценке экспертов, в регионе в настоящее время - всего три-четыре гнездящихся пары скоп и пять-шесть одиноких особей, есть умеренная тенденция к увеличению их численности.
Скопа – крупная хищная птица контрастной окраски. В Пензенскую область прилетает в первой половине апреля, населяет берега рек, ознр и водохранилищ. В кладке обычно два-три яйца. Питается скопа рыбой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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